Radiohead lleva a Nueva York el universo de 'Kid A' y 'Amnesiac' con instalación inmersiva

El proyecto retoma una idea concebida originalmente por la banda que se vio interrumpida durante la pandemia. Ahora se materializa con un formato que combina cine, arte y sonido en un espacio pensado para sumergir al espectador en el universo creativo del grupo.

La instalación en Nueva York, ubicada en el histórico complejo industrial del Brooklyn Navy Yard -un antiguo astillero naval reconvertido en polo cultural- ocupa el Agger Fish Building, un espacio subterráneo de estética industrial situado junto al East River.

Allí, el público puede recorrer varias galerías y asistir a una proyección audiovisual de 75 minutos dirigida por Sean Evans que integra obras creadas por el cantante del grupo, Thom Yorke, y el artista Stanley Donwood durante las sesiones de grabación de aquellos discos.

Se trata de una película de animación construida a partir de las canciones de ambos álbumes, convertidas casi en un mantra sonoro, que sigue a una especie de demonio con cuernos y rabo en lo que parecen distintas etapas de su vida.

El personaje atraviesa salas pobladas de cubos y decenas de televisores, y alterna momentos de aparente felicidad, flotando sobre una lluvia de píxeles, con escenas más sombrías, como una en la que llora junto a otros personajes alineados frente a una gigantesca portada del álbum.

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El espacio incluye galerías que exhiben material artístico original, mientras que la música, extraída de las grabaciones de ambos álbumes, ha sido remezclada en sonido envolvente.

El propio Yorke ha descrito este proyecto conceptual como "un vestigio de una época en la que la tecnología podría habernos salvado", para lo que se apuesta por una narrativa inquietante en la que "un monstruo queda atrapado en un museo de lo perdido y lo olvidado".

Tras su estreno en Coachella el pasado abril y su paso por Nueva York, la instalación continuará su recorrido por ciudades como Chicago, Ciudad de México y San Francisco entre 2026 y 2027.

En cada parada, el proyecto se instalará durante varias semanas en espacios adaptados para reforzar su naturaleza de exposición itinerante, más cercana al arte contemporáneo y experimental que al formato tradicional de un concierto.

La propuesta ha sido recibida como una experiencia contemplativa, alejada de la lógica del espectáculo masivo, algo que conecta con el espíritu de aquellos dos discos, en los que el grupo, formado en Oxford en los noventa, abandonó buena parte de las estructuras del rock alternativo que habían definido sus primeros años para incorporar electrónica, ambiente y otras formas no convencionales.

Publicados con apenas ocho meses de diferencia y concebidos originalmente como un doble álbum, 'Kid A' y 'Amnesiac' marcaron un giro radical en su trayectoria.

En el momento de su lanzamiento, los discos dividieron a parte de la crítica y desconcertó a muchos seguidores que esperaban una continuación del exitoso 'OK Computer' (1997), con el que habían alcanzado la fama en todo el mundo.

Sin embargo, con el paso de los años 'Kid A' y 'Amnesiac' han sido reivindicados como dos de las obras más influyentes del rock alternativo y un punto de inflexión en la evolución de ese estilo.

En los últimos años, los integrantes de Radiohead han alternado proyectos en solitario con reuniones puntuales como la del año pasado, cuando el grupo ofreció sus primeros conciertos en siete años.