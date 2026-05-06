Rusia dice que derribó 53 drones ucranianos tras el anuncio de Zelenski de alto el fuego

"Durante la pasada noche, desde las 21:00 hora de Moscú (18:00 GMT) del 5 de mayo y las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) del 6 de mayo, las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 53 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, los artefactos fueron derribados sobre las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, además de sobre la región de Moscú, la anexionada península ucraniana de Crimea y el mar Negro.

El líder crimeo, Serguéi Axionov, denunció en la madrugada la muerte de cinco civiles durante el ataque de drones ucranianos.

De momento, Ucrania y Rusia no se han pronunciado sobre el alto el fuego propuesto por Kiev en las primeras horas del miércoles, en cuya medianoche comenzaba el plazo de tregua planteado por los ucranianos, al que Moscú nunca llegó a dar una respuesta oficial.

El canal de Telegram de la Fuerza Aérea ucraniana, que informa a diario en tiempo real de la entrada de misiles y drones rusos al espacio aéreo ucraniano, dio cuenta desde la medianoche de este miércoles del lanzamiento de bombas aéreas en zonas cercanas al frente y de algunos drones contra regiones del noreste, el sureste y el sur de Ucrania.

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La cuenta refleja una actividad menos intensa de lo habitual por lo que respecta a los ataques de larga distancia rusos.

Zelenski había propuesto una tregua indefinida a partir de la pasada medianoche en respuesta a la declaración de una tregua temporal unilateral por parte del Kremlin para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la conmemoración en Rusia de la victoria soviética sobre los nazis.