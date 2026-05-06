Rusia ignora la oferta de tregua ucraniana y continúa sus ataques, según Kiev

“Moscú ha ignorado una vez más un llamamiento realista y justo para poner fin a las hostilidades apoyado por otros Estados y organizaciones internacionales”, escribió en X Sibiga en referencia a los mensajes de apoyo a la tregua propuesta por Zelenski de la UE y de países como España, Alemania o Argentina.

Sibiga dijo que Rusia atacó esta mañana las regiones ucranianas de Járkov y Zaporiyia y que las fuerzas rusas lanzaron en las últimas horas contra Ucrania 108 drones y tres misiles.

Estas cifras provienen del parte publicado poco antes por la Fuerza Aérea de Kiev, que se refiere a los misiles y drones lanzados por Rusia entre la tarde el martes y la mañana del miércoles. El parte no especifica cuántos misiles y drones fueron lanzados después de la medianoche, cuando comenzaba el plazo de la tregua propuesta por Zelenski.

Sibiga pidió que se incremente la presión sobre Rusia con nuevas sanciones y más apoyo a Ucrania en todos los campos para que el Kremlin acepte finalmente el alto el fuego indefinido que ofrece Kiev.

Zelenski ofreció la tregua que había de comenzar la pasada medianoche en respuesta a la declaración por parte del Kremlin de un alto el fuego para el 8 y el 9 de mayo con motivo de la conmemoración en Rusia en esa segunda fecha de la victoria soviética sobre los nazis.

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El presidente ucraniano ha atribuido ese movimiento de Moscú al temor del líder del Kremlin, Vladímir Putin, a que Ucrania ataque la capital rusa durante los actos con que tradicionalmente se celebra la efeméride, que se vive en Rusia como una fiesta de exaltación patriótica.