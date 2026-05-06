Rusia ignora la tregua propuesta por Zelenski y reporta ataques ucranianos con drones

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en su parte diario sobre la continuidad de la operación militar en Ucrania y nuevos ataques contra concentraciones de tropas ucranianas en Járkov, así como de golpes a puestos de mando de aparatos no tripulados del enemigo.

A la vez, los militares rusos informaron sobre una mejora de sus posiciones en el frente.

Simultáneamente, las autoridades regionales informaron de nuevos ataques de Kiev con drones, que mataron a cinco personas en la anexionada península de Crimea, causaron cuatro heridos en Bélgorod y uno en la parte de Zaporiyia controlada por Rusia.

La persona herida durante el ataque en Zaporiyia es un reportero gráfico de la agencia TASS, según confirmó el propio medio.

En tanto, Zelenski confirmó hoy que Rusia no se había sumado a la tregua indefinida propuesta por Kiev.

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"Los ataques continúan a lo largo de todos los segmentos clave del frente", dijo el líder ucraniano en X.

El presidente ucraniano hizo además referencia a la tregua declarada por Rusia de forma unilateral para el 8 y el 9 de mayo con motivo del 81 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.

"Es obvio para cualquier persona razonable que una guerra abierta y las matanzas diarias de gente son un mal momento para ‘celebraciones’ públicas", dijo Zelenski en alusión al desfile militar en la plaza Roja que tendrá lugar el 9 de mayo.

A la vez, el presidente ucraniano no aclaró si Ucrania se sumará al alto el fuego temporal del Kremlin.

Rusia amenazó previamente con un duro golpe al centro de Kiev si las autoridades ucranianas intentaran frustrar las celebraciones con ocasión del Día de la Victoria.

Putin y el líder ucraniano ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Y aunque las partes no formalizaron sus acuerdos, Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja al que asistieron una treintena de líderes mundiales al tratarse de un aniversario redondo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.