Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles 108 drones y tres misiles

Del total de drones, 89 fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte y el este de Ucrania.

Los tres misiles, dos balísticos y uno aéreo guiado, no pudieron ser interceptados e impactaron, igual que nueve de los drones, en ocho localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Según el Ministerio de Exteriores de Ucrania, 27 civiles ucranianos murieron durante el 5 de mayo en distintos ataques rusos que causaron además más de 120 heridos.

Rusia no ha contestado por el momento a la oferta de tregua de Ucrania, que entraba en vigor la pasada medianoche.

Kiev propuso este alto el fuego en respuesta a la tregua unilateral declarada por Moscú para el 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración en esa segunda fecha en Rusia del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.