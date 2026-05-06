Senadora oficialista reclama que jefe de Gabinete de Milei presente declaración de bienes

En declaraciones al canal A24, Bullrich dijo que Adorni debe presentar "de inmediato" su declaración jurada de bienes, sea ante la Justicia o ante la Oficina Anticorrupción.

"Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor, porque, sino, el Gobierno se empantana", afirmó Bullrich.

La senadora es la primera integrante de la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza en plantear abiertamente que Adorni debe "demostrar" con "datos", con "contundencia" y con "rapidez", cómo hizo sus movimientos de gastos.

Hasta ahora, Milei ha sostenido con énfasis a su mano derecha en el Gobierno, a quien, incluso, acompañó la semana pasada a la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión en una sesión en la que negó acusaciones en su contra pero no respondió las preguntas de la oposición sobre sus gastos y su patrimonio.

El lunes pasado, en una rueda de prensa, Adorni tampoco dio precisiones a los periodistas sobre sus viajes de lujo al exterior con su familia y las compras y remodelaciones de propiedades y cómo justifica esos gastos.

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El jefe de Gabinete insiste en que solo responderá ante la Justicia, pero, mientras tanto, a diario se conocen nuevas revelaciones sobre sus gastos y la imagen negativa del Gobierno crece en las encuestas, según diversos sondeos de opinión pública.

"Lo que sí quiero es que esto dure lo menos posible porque no puede quedar la sensación en la población de que somos iguales a los que vinimos a correr", afirmó Bullrich.

La senadora sostuvo que, si Adorni no actúa con "contundencia y rapidez", "el proyecto político del oficialismo "sufre" y el país queda "metido en una conversación que no es la más importante".

"Salgamos de esto lo antes posible. Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto se termine lo antes posible", añadió.