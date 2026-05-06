Sudáfrica: hallan restos humanos en un cocodrilo tras desaparición de empresario

La Policía de Sudáfrica abatió a un ejemplar de cocodrilo de gran porte en las inmediaciones del Parque Nacional Kruger, luego de detectar indicios de que el animal habría atacado a una persona.

De acuerdo con datos publicados por TN, el operativo se centró en la búsqueda de Gabriel Batista (59), gerente del hotel Border Country Inn, desaparecido durante las recientes inundaciones en la frontera con Mozambique.

El operativo de búsqueda, que incluyó drones y helicópteros, permitió divisar al reptil fuera del agua con signos de inactividad inusual. Las imágenes del traslado del animal por aire se volvieron virales en las últimas horas debido a la magnitud del ejemplar.

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El hallazgo tras el compartamiento del cocodrilo

El capitán Johan Potgieter explicó los detalles del procedimiento: “Este ejemplar, de gran tamaño, no se movía bajo el sol y mostraba signos típicos de haber comido recientemente, ya que tenía el estómago enormemente lleno y se mantenía alejado del agua cercana”.

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Asimismo, el oficial señaló que el comportamiento del animal fue clave para identificarlo: “No hizo ningún esfuerzo por moverse a pesar del ruido de los drones o de nuestro helicóptero sobrevolando la zona, ni mostró ninguna inclinación a buscar comida, así que estábamos seguros de que se trataba de este cocodrilo”.

Antecedentes del caso

Batista fue visto por última vez el lunes cuando intentaba cruzar un puente sobre el río Komati a bordo de su camioneta Ford Ranger. La hipótesis principal indica que la corriente arrastró el vehículo, y el empresario –tras lograr salir del mismo– habría sido interceptado por el depredador.

Tras matar al reptil y realizar la apertura del estómago, los peritos confirmaron el hallazgo de restos biológicos.

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Las autoridades sudafricanas mantienen los peritajes en curso para confirmar mediante pruebas de ADN si corresponden al empresario hotelero, mientras la región permanece en alerta por la peligrosidad de los cauces hídricos tras las tormentas.