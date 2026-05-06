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06 de mayo de 2026 a la - 15:20

Sudáfrica: hallan restos humanos en un cocodrilo tras desaparición de empresario

Las autoridades sudafricanas confirmaron el hallazgo de restos humanos en el interior de un cocodrilo de más de cuatro metros de longitud, abatido cerca del Parque Nacional Kruger. Según el informe, las sospechas apuntan a que los restos pertenecen a un empresario hotelero desaparecido desde el pasado lunes tras ser arrastrado por una crecida del río Komati.

Por ABC Color

La Policía de Sudáfrica abatió a un ejemplar de cocodrilo de gran porte en las inmediaciones del Parque Nacional Kruger, luego de detectar indicios de que el animal habría atacado a una persona.

De acuerdo con datos publicados por TN, el operativo se centró en la búsqueda de Gabriel Batista (59), gerente del hotel Border Country Inn, desaparecido durante las recientes inundaciones en la frontera con Mozambique.

Hombre sonriente en camisa rosa clara, con collares de cuentas, hace un gesto de pulgar hacia arriba en ambiente casual.
Gabriel Batista (59), gerente del hotel Border Country Inn, desaparecido en Sudáfrica durante las recientes inundaciones en la frontera con Mozambique.

El operativo de búsqueda, que incluyó drones y helicópteros, permitió divisar al reptil fuera del agua con signos de inactividad inusual. Las imágenes del traslado del animal por aire se volvieron virales en las últimas horas debido a la magnitud del ejemplar.

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Mujer con gorra verde y camiseta naranja manipula un cocodrilo claro en un área de hierba, mostrando concentración en la acción.
Una mujer, con guantes, manipula al cocodrilo en el Parque Nacional Kruger tras la desaparición de Gabriel Batista.

El hallazgo tras el compartamiento del cocodrilo

El capitán Johan Potgieter explicó los detalles del procedimiento: “Este ejemplar, de gran tamaño, no se movía bajo el sol y mostraba signos típicos de haber comido recientemente, ya que tenía el estómago enormemente lleno y se mantenía alejado del agua cercana”.

Asimismo, el oficial señaló que el comportamiento del animal fue clave para identificarlo: “No hizo ningún esfuerzo por moverse a pesar del ruido de los drones o de nuestro helicóptero sobrevolando la zona, ni mostró ninguna inclinación a buscar comida, así que estábamos seguros de que se trataba de este cocodrilo”.

Camioneta negra parcialmente sumergida en agua, rodeada de árboles y un edificio de fondo, sin personas visibles.
Camioneta sumergida en agua, que pertenecería al empresario Gabriel Batista, durante las inundaciones en Sudáfrica.

Antecedentes del caso

Batista fue visto por última vez el lunes cuando intentaba cruzar un puente sobre el río Komati a bordo de su camioneta Ford Ranger. La hipótesis principal indica que la corriente arrastró el vehículo, y el empresario –tras lograr salir del mismo– habría sido interceptado por el depredador.

Tras matar al reptil y realizar la apertura del estómago, los peritos confirmaron el hallazgo de restos biológicos.

Hombre de mediana edad en ropa oscura sosteniendo un gran pez, suspendido de un cable en un entorno natural.
Un hombre realiza una operación de rescate del cocodrilo en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica.

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Las autoridades sudafricanas mantienen los peritajes en curso para confirmar mediante pruebas de ADN si corresponden al empresario hotelero, mientras la región permanece en alerta por la peligrosidad de los cauces hídricos tras las tormentas.

Cocodrilo marino en la orilla, mientras una mano lo acaricia. Piel áspera y escamosa, en entorno natural.
La policía de Sudáfrica realizó un operativo tras la desaparición de Gabriel Batista, y hallaron restos humanos en un cocodrilo.