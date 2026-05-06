Telemundo renueva hasta 2030 los derechos televisivos de las selecciones de fútbol de EEUU

“Nos entusiasma extender nuestra alianza con US Soccer (Federación de Fútbol de EE.UU.) y continuar siendo la casa en español de las selecciones nacionales masculina y femenina de Estados Unidos”, expresó en un comunicado Joaquin Duro, vicepresidente ejecutivo y jefe de transmisiones en vivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises.

Bajo el nuevo acuerdo, la cadena de televisión presentará más de 20 partidos anuales de la selección masculina y femenina de EE. UU. a través de Telemundo, Universo, Peacock y las plataformas digitales de Telemundo, incluido su canal FAST, Telemundo Deportes Ahora.

La programación incluirá amistosos internacionales, la SheBelieves Cup -torneo invitacional con el equipo femenino de EE. UU. como anfitrión- y otras competiciones como la CONCACAF Nations League (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), donde participan tanto el equipo femenino como el masculino.

Durante este período, la selección masculina disputará como anfitriona el próximo Mundial 2026 y buscará clasificarse para el Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030, mientras que la selección femenina será una de las favoritas en el Mundial de Brasil 2027.

Ambos equipos serán anfitriones en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Telemundo ya ofrece la Premier League en Estados Unidos en español y transmitirá el Mundial de este verano, que se disputa en EE.UU., Canadá y México a partir del próximo 11 de junio.

Estados Unidos atraviesa un momento de atracción por el fútbol ('soccer' para los estadounidenses), con Leo Messi como máxima figura de la MLS (Major League Soccer) y la comunidad latina del país cada vez más involucrada en un deporte que antes era residual en EE. UU.