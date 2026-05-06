Vicefiscal de Sinaloa pide licencia sin goce de sueldo en medio de acusaciones de EE.UU.

De acuerdo con un comunicado oficial, la solicitud fue presentada el 5 de mayo y se encuentra sustentada en diversos artículos de la Constitución mexicana y de la Constitución local, así como en la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal.

La dependencia añadió que Castro Zaavedra manifestó “su disposición para atender cualquier requerimiento institucional por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.

La decisión ocurre en un contexto de tensión política, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara recientemente a varios funcionarios de Sinaloa —entre ellos el propio vicefiscal y el gobernador estatal Rubén Rocha Moya— de presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.

En días previos, la Fiscalía estatal había señalado que Castro continuaría en funciones en pleno ejercicio de sus atribuciones legales y que atendería cualquier citación de la autoridad competente.

Las acusaciones de Washington forman parte de una solicitud dirigida al Gobierno mexicano para la detención urgente de diez funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

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El Gobierno de México respondió que dicha petición no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter urgente.

En este contexto, algunos de los señalados, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencias temporales mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso, mientras que otros optaron por permanecer en sus cargos.

Todos los implicados rechazaron las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.