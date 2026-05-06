Vicepresidenta de Ecuador viajará a Costa Rica para asistir a la investidura de Fernández

El acto tendrá lugar este viernes, donde Fernández asumirá la Presidencia hasta 2030, pero Pinto arribará antes al país para reunirse este jueves con Francisco Gamboa, primer vicepresidente electo de Costa Rica, con quien abordará acciones de cooperación con enfoque social, según el comunicado oficial.

La Vicepresidencia señaló que la agenda estará centrada en ejes prioritarios como la prevención de la desnutrición crónica infantil y del embarazo adolescente, la primera infancia, el fortalecimiento de la salud mental y la prevención del reclutamiento de niños y adolescentes.

Según la Vicepresidencia, la agenda busca fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y Costa Rica e impulsar alianzas sólidas.