Alejandro Fernández corona el Festival Arre, epicentro del género regional mexicano

Desde su fundación, en 2023, los tres escenarios de Arre han sido “el hogar” de clásicas agrupaciones como Los Tigres del Norte y Peso Pluma, Natanael Cano o Junior H, los jóvenes exponentes del corrido tumbado.

“Este evento sacó a los representantes del género de los palenques, de las ferias y de las calles para traerlos al ambiente de los megafestivales, donde te presentas frente a 70.000 personas en condiciones de primer mundo”, explicó a EFE la promotora de Ocesa, Noel Seoane.

En el cartel de esta cuarta edición destaca la participación de agrupaciones como la Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Víctor Mendivil, La Sonora Dinamita, Grupo Cañaveral y El Mimoso.

Aunque también resaltan nombres de cantantes muy jóvenes como Marco Villalobos (Chihuahua, 2006) o Yng Nas (Sonora, 2005), quienes aprovecharon “la viralidad” del género durante la pandemia y de sus exponentes para empezar su propio recorrido en la industria de la música.

Esa viralidad, según Seoane, fue exponencial en 2023, fecha en la que se publicaron álbumes que sacudieron el regional mexicano como: ‘Génesis’, de Peso Pluma; ‘$AD BOYZ 4 LIFE II, de Junior H, o ‘Nata Montana’, de Natanael Cano.

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“Aprovechamos ese ‘boom’ y fue una apuesta que salió bastante bien. Hoy nos consideramos parte del motor para que la escena no se estanque y que esté en constante evolución”, subrayó.

El éxito del regional mexicano trajo consigo mucha polémica y es que sus artistas, conocidos por ser “los cronistas del pueblo”, retratan de manera directa la violencia surgida del narcotráfico, la inseguridad y la impunidad que se vive en el país, un rasgo que el Gobierno de México, en especial de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha calificado de “apología a la violencia”.

Seoane reconoció que el tono de los artistas ha ido cambiando en los últimos años, aunque desconoce si es por las presiones del gobierno o porque quieren “ser un ejemplo” para la niñez, pues “muchos menores” escuchan el género.

“No sé si es una respuesta a las condiciones del Gobierno o a la prohibición que llegó a haber en algún momento, creo que tiene que ver más con la evolución orgánica del género”, aseguró.

En este tema que apela a la libertad de expresión, admitió que el Festival Arre no tiene un posicionamiento como tal, pero aclaró que su celebración está sujeta a los reglamentos y lineamientos de los gobiernos locales, en este caso, el de Ciudad de México.

“Si algo cambia de aquí a septiembre nos atendremos a eso y hablaremos con los artistas”, concluyó.