Artistas de Asia y Europa participarán en la subasta benéfica de arte Juannio en Guatemala

Tras un proceso de selección en el que un jurado calificador evaluó cerca de 300 propuestas, 46 obras de creadores emergentes y consagrados formarán parte de la muestra y posterior venta.

En esta edición destacan los trabajos del japonés Tomo Kobayashi, el holandés Kelt Van Meurs y los panameños Annie Ríos y Alexander Wtges, quienes comparten espacio con representantes de El Salvador y Guatemala.

La muestra, que se exhibirá en el Museo Miraflores, en el suroeste de la capital, destinará los fondos recaudados a la labor del Instituto Neurológico de Guatemala.

Esta entidad, creada en 1961, funciona como un centro educativo que brinda atención especializada a más de 1.500 niños y jóvenes de escasos recursos con discapacidad intelectual y autismo, vinculando el mercado del arte con la asistencia social desde hace más de seis décadas.

Andrés Cordón, director ejecutivo de la organización, señaló que la exhibición permite descubrir "lo más relevante de las expresiones artísticas contemporáneas actuales", así como "obras de los grandes exponentes de la plástica guatemalteca".

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La exposición, que se extenderá hasta el 12 de julio, reunirá un total de 161 piezas de 129 artistas procedentes de 13 naciones, incluyendo creadores invitados de Italia, España y Estados Unidos.

Juannio, un evento artístico y filantrópico que data desde 1964, se realiza en forma anual y en esta edición de 2026 consta de un concurso, una subasta privada, exhibición y venta de arte latinoamericano, indica su Comité Organizador.