Asesinan a la presidenta del Concejo del municipio colombiano de Obando

"Con profundo dolor rechazamos el cobarde asesinato de nuestra concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle, Mileidy Villada", señaló el Centro Democrático en un mensaje publicado en la red social X.

El partido derechista llamó la atención por el hecho de que este crimen fue cometido a solo 24 días de las elecciones del próximo 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

"Nuevamente nuestro partido es golpeado por la violencia que hoy azota a Colombia y sigue acabando con la vida de líderes políticos y voces de oposición", agregó el Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El partido recordó que su senador Miguel Uribe Turbay, que era precandidato presidencial, fue asesinado a mediados del año pasado en un mitin político en el barrio bogotano de Modelia donde el 7 de junio recibió dos disparos en la cabeza y falleció dos meses después.

"Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público", agregó el Centro Democrático.

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El diputado Rafael Rodríguez, coordinador del Centro Democrático en el Valle del Cauca, solicitó "a las autoridades pronta claridad sobre los hechos y acciones contundentes frente a la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento", en el que opera el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

En los últimas semanas fueron lanzados explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, en medio de una escalada de violencia atribuida al EMC, grupo liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

En ese sentido, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, rechazó el asesinato de Villada y afirmó que "la situación de orden público en el Valle del Cauca es una emergencia y nadie asume responsabilidades".

"Los violentos se hicieron dueños de la región ante la inacción y el silencio de los gobernantes que deberían combatirlos. Vallecaucanos: Unidos pondremos fin a este infierno. Los criminales nunca más se sentirán dueños de la vida de ningún colombiano. Esta batalla la ganaremos juntos", afirmó De la Espriella, quien aparece en segundo lugar en las encuestas de intención de voto.