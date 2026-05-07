Autoridades investigan desaparición de periodista colombiano ante versiones de asesinato

Según el secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, "todo apunta" a que el periodista de 23 años "fue asesinado" en la aldea Palmichal, de la localidad de Briceño, a donde había viajado para informar sobre la situación de inseguridad en esa región, donde opera el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC.

Martínez agregó que la información sobre el asesinato la dieron habitantes de la zona, pero ninguna autoridad ni organismos de derechos humanos han podido ingresar al lugar para constatar esas versiones.

La noticia del posible asesinato de Pérez comenzó a circular el miércoles y fue divulgada por organizaciones de prensa, pero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo hoy a periodistas que no hay nada confirmado.

"En este momento la información que tenemos es que está desaparecido y estamos haciendo todo lo necesario para ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar", manifestó el ministro.

Con el titular de Defensa coincidió el procurador general, Gregorio Eljach, quien dijo este jueves: "no tenemos información ni pruebas de que el señor Mateo ya no tenga vida, eso está por confirmarse".

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Eljach señaló que "las autoridades están investigando" lo sucedido con Pérez y rechazó cualquier agresión "a la libertad de prensa que debe existir en Colombia y que no debe ser sometida a ningún tipo de ataque".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió este jueves a las autoridades mayor claridad sobre la situación de Pérez, cuya familia permanece en la incertidumbre ante la falta de datos sobre su paradero.

"Insistimos en la obligación de respetar la vida, la integridad de la población civil y la labor periodística, así como de garantizar condiciones para las acciones humanitarias y de búsqueda que permitan brindar respuestas ciertas a la familia", subrayó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La Universidad Nacional, en cuya sede de Medellín el periodista estudia Ciencias Políticas, expresó este jueves en un comunicado su "profunda preocupación por la desaparición de Mateo Pérez Rueda (...) quien fue visto por última vez el pasado 5 de mayo en la vereda Palmichal, de Briceño".

La institución académica pidió que se agilice "el proceso de búsqueda y se desplieguen todos los recursos necesarios para tener certezas del paradero de Mateo".

"Mateo salió de nuestra casa desde el día lunes y aún no tenemos ninguna noticia de él, necesitamos recuperarlo", manifestaron sus padres, Carlos Pérez y Gloria Rueda, en un video en el que piden a las autoridades que les ayuden a encontrarlo.