Autoridades sanitarias dicen que variante Andes de hantavirus no está presente en Paraguay

"La transmisión de persona a persona solo se ha documentado para el virus Andes, que no está presente en Paraguay", señaló el ministerio en un comunicado.

No obstante, la institución destacó que la región occidental del Chaco es considerada "una zona de circulación comprobada del virus entre roedores" y que su transmisión a humanos ocurre de "manera esporádica" en zonas endémicas definidas.

En lo que va del 2026 se han confirmado tres personas contagiadas de hantavirus, dos en el departamento de Boquerón y uno en Presidente Hayes, ambos ubicados en el Chaco, indicó la institución.

Según las autoridades sanitarias, entre 2020 y 2025, Paraguay registró unos 110 casos de hantavirus, de los cuales el 98 % se concentraron en el Chaco, la más vasta y menos poblada del país, con una letalidad acumulada del 14 %.

El 73 % de los casos se detectaron en Boquerón, con 80 contagios; otras 20 personas dieron positivo a hantavirus en Presidente Hayes, y ocho en Alto Paraguay (oeste). Además hubo casos aislados en Concepción (norte) e Itapúa (sur).

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El despacho de Salud informó que el periodo de incubación del virus en humanos varía de 4 días a 6 semanas, con un promedio de 15 a 20 días, y que "no existe tratamiento específico ni vacuna disponible".

En Paraguay, el "principal reservorio identificado" de hantavirus es el roedor silvestre callomys laucha, destacó la fuente.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica (transmitida por animales) que se contrae principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, pero el brote del crucero, según algunos de los casos confirmados en laboratorio, pertenece a la variante Andes.

Esta variante, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de humano a humano, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Ushuaia y que ha dejado tres fallecidos y al menos cinco contagios confirmados.

El Gobierno de Argentina se encuentra investigando si las dos primeras personas en presentar síntomas a bordo del crucero se contagiaron en tierra antes de embarcarse, ya que se trata de una pareja de holandeses -ambos fallecidos- que pasó cuatro meses viajando entre Argentina, Chile y Uruguay.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus registrado en el crucero se convierta en una gran epidemia.