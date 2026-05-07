Aviones de España, EEUU y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del Hondius

Así lo explicó este jueves el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras mantener una reunión de coordinación con varios estamentos del Gobierno de España.

Tras la confirmación de los vuelos de EE.UU. y el Reino Unido (el de España ya había sido anunciado el miércoles) se sigue a la espera de que el resto de estados implicados -hay ciudadanos de 23 nacionalidades en el crucero- confirmen mañana si desplazan aeronaves para evacuar a sus compatriotas.

En la reunión, el Ejecutivo central español trasladó al autonómico que el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación es "bueno, dentro de la situación", y que ninguno presenta síntomas desde el pasado 28 de abril.