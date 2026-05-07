Blanca Paloma debuta en Buenos Aires con su fusión flamenca y compromiso político

"La música tiene que estar conectada con su tiempo y con su gente", expresa la artista, quien reconoce que su proceso creativo se nutre tanto de experiencias personales como de lo que ocurre a su alrededor.

Nacida en Elche (este de España), Blanca Paloma reconoce la dimensión política en su obra y expresa su preocupación por las guerras actuales. Ese compromiso ha quedado reflejado en su primer álbum, que se conocerá completo el 9 de junio y que incluye un texto de la poeta palestina Fadwa Tuqan.

"Es importante que nos podamos posicionar, que podamos defender las causas que nos importan y mirar más allá de nuestro entorno más cercano porque, al final, somos una gran comunidad", indica, aunque también advierte de los riesgos de expresar las ideas libremente.

"Es muy fácil que rápidamente la gente pueda criticar tu posición, pero más allá de amedrentarme es algo de lo que me siento orgullosa", destaca.

En su paso por Argentina, invitada por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) para realizar dos actuaciones -este jueves en el Usina del Arte y el domingo en la Feria Internacional del Libro-, Blanca Paloma define su música como "un sonido que tiene esencias de raíz de España y también un coqueteo con el pop y la electrónica".

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El cruce entre tradición y modernidad es una de las claves de su identidad artística, que se consolidó tras ganar el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión 2023 con "EAEA".

Para sus presentaciones en Buenos Aires anticipó una versión diferente, más acústica, en la que su voz estará acompañada por una guitarra.

Su vínculo con el flamenco se remonta a la infancia: "Es puramente familiar. En casa lo escuchábamos en las sobremesas, sobre todo en las fiestas, las Navidades y mis abuelos eran los portadores de ese flamenco".

Desde ese legado, la artista tiende puentes entre la tradición y las nuevas generaciones: "Los jóvenes quizás no están tan en contacto con él (flamenco), creo que cuando lo escuchan por primera vez pueden entender que hay algo que es universal, que ha trascendido los tiempos", asevera.

Antes de dedicarse plenamente a la música, Blanca Paloma desarrolló una carrera en las artes escénicas y de esa etapa ha rescatado una forma original de concebir sus espectáculos, donde confluyen lo sonoro y lo visual.