Bosnia-Herzegovina celebrará elecciones generales el 4 de octubre

"Las elecciones serán el domingo 4 de octubre", declaró Ana Jagar, miembro del Departamento de Asuntos Administrativos de la CIK sobre estos comicios, que se celebrarán al término de la presente legislatura.

Bosnia-Herzegovina es una república parlamentaria muy descentralizada cuya compleja estructura política fue establecida por los Acuerdos de Dayton de 1995, que pusieron fin a tres años de guerra civil tras la desintegración de Yugoslavia.

Ese acuerdo de paz dividió el país en dos entidades: la Federación de Bosnia-Herzegovina, integrada principalmente por bosniomusulmanes y croatas, y la República Srpska, de mayoría serbobosnia.

Unos 3,4 millones de votantes registrados están llamados a las urnas para elegir a los tres miembros de la Presidencia colegiada del Estado, los legisladores del Parlamento estatal y de las cámaras de las dos entidades del país, así como a líderes de la República Srpska y de la Federación de Bosnia-Herzegovina.

La política del país balcánico está plagada por los desacuerdos y las tensiones nacionalistas, con los líderes de República Srpska asegurando que Bosnia- Herzegovina no existe y repitiendo cada cierto tiempo amenazas secesionistas.

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Las ambiciones del país de entrar en la Unión Europea (UE) están bloqueadas por las divisiones internas y la imposibilidad de realizar las reformas necesarias exigidas por Bruselas.