Brasil lideró la inversión china en el mundo en 2025, hasta los 6.100 millones de dólares

Brasil concentró casi un 11 % de las inversiones chinas en el exterior, escoltado por Estados Unidos, que representó aproximadamente un 7 %, según los datos del estudio realizado por el Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC).

El número de proyectos financiados por China en Brasil llegó a una cifra récord de 52, lo que supone un incremento anual del 33 %.

Asimismo, el documento destaca que las inversiones chinas en Brasil podrían haber alcanzado los 8.820 millones de dólares, pero que unos siete proyectos anunciados con un potencial de 2.760 millones no llegaron a concretarse.

Casi el 52 % de los nuevos proyectos chinos en Brasil del año pasado son del sector eléctrico, un segmento que acapara un 29,5 % de las inversiones (1.790 millones de dólares del importe total), un aumento del 25 % respecto a 2024.

En segundo lugar, viene el sector de la minería, con inversiones por 1.760 millones de dólares, que representa el 29 % de la inversión en el país -apenas 0,50 puntos porcentuales menos respecto al sector eléctrico- y más del triple de lo registrado en 2024.

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En este segmento, el informe destaca la adquisición del grupo chino CMOC del total de las operaciones de la canadiense Equinox Gold en Brasil, una transacción que rondó los 1.000 millones de dólares.

Le sigue el sector automotriz, representando un 15,8 % del valor invertido por las empresas chinas en el país sudamericano el año pasado, con aportes cercanos a los 965 millones de dólares, un 66 % superior a lo registrado en 2024.

En este caso el informe hace referencia a que, el año pasado, la automotora china BYD respondió por el 72 % de las ventas nacionales de autos eléctricos, según datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores de Brasil (Fenabrave), citados por el informe.

Además, el Consejo Empresarial Brasil-China destaca la inauguración de las fábricas de BYD, en el estado de Bahía, y de GWM Brasil, en São Paulo.

En el sector del petróleo, la inversión china llegó a los 804 millones de dólares en 2025, una caída del 24 % respecto al año anterior.

Aun así, el informe destaca la adquisición de la estatal china CNPC, en sociedad con Chevron, de la concesión de nueve bloques de exploración en la región de Foz do Amazonas.

El autor del estudio, Tulio Cariello, quien es director de contenidos e investigaciones del CEBC, afirmó que el panorama "refleja un escenario en el que los activos brasileños resultan relativamente más atractivos, especialmente para los inversionistas chinos, debido a factores internos como la depreciación del real frente al dólar, el tamaño del mercado de consumo brasileño, la abundancia de recursos minerales y energéticos y la matriz eléctrica limpia del país".

Entre 2007 y 2025, China acumula 85.500 millones de dólares en inversiones en Brasil, en un total de 355 proyectos, que en su mayoría se concentran en los sectores de electricidad (43,6 %) y el petróleo (28,3 %).