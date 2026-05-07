Bruselas dice que el riesgo para los europeos de contraer el hantavirus es "bajo"

"En base a la evidencia que tenemos por ahora, el riesgo para el público en Europa es bajo" y "no hay motivo para la preocupación", dijo la portavoz de Sanidad del Ejecutivo comunitario, Eva Hrncirova, en la rueda de prensa diaria de la institución.

La portavoz señaló que la Comisión Europea está "vigilando de cerca la situación" con las autoridades implicadas en la gestión de esta situación sanitaria, entre ellas las españolas, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, recordó que Bruselas convocó el miércoles una reunión de la Comisión de Seguridad Sanitaria, el órgano de coordinación en el que están representados los países de la UE, a la que asistieron también miembros del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y de la OMS.

Una comisión que se volverá a reunir esta misma tarde, señaló la portavoz comunitaria.

Además, Bruselas mantuvo la mañana de este jueves otro encuentro con las autoridades de Países Bajos y de España, ya que el barco es neerlandés y las islas Canarias son el destino donde atracará el navío tras el brote de hantavirus que se detectó a principios de mayo.

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España, asimismo, ha activado el mecanismo de Protección Civil de la UE, lo que además de permitir coordinar la situación a nivel europeo contempla que desde Bruselas se aporten recursos para apoyar la repatriación de los pasajeros o su asistencia médica en caso de que lo requiera Madrid, algo que por el momento no ha sucedido, dijo la portavoz.

La enfermedad ha causado por ahora la muerte de tres personas, a las que se suman al menos otros cinco contagiados o casos sospechosos.