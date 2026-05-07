China podría intentar "maniobrar" en torno a Taiwán en la cumbre Xi-Trump, según Taipéi

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, Tsai Ming-yen, subrayó que Estados Unidos, tanto a través de canales públicos como privados, "ha reiterado constantemente" que su política hacia la isla autogobernada "no ha cambiado".

Estas declaraciones se producen dos días después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, adelantara que Taiwán "será tema de conversación" en el encuentro entre ambos líderes, que tendría lugar el 14 y el 15 de mayo, fechas que aún no ha confirmado Pekín

"Entendemos que los chinos comprenden nuestra postura sobre este asunto, nosotros comprendemos la suya. Y creo que ambas partes, insisto, sin adelantarme a lo que sucederá en las conversaciones, entienden que no interesa a ninguna de las dos que se produzca ningún acontecimiento desestabilizador en esa parte del mundo", dijo Rubio.

En opinión de Tsai Ming-yen, las relaciones entre Pekín y Washington atraviesan un momento de "estabilidad frágil", con multitud de temas controvertidos que resultan difíciles de resolver en el "corto plazo".

"El objetivo principal de la reunión entre Trump y Xi será gestionar sus disputas, y no resolver los problemas de fondo", auguró el director de la NSB.

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Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.