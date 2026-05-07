Congreso dominado por partido de Bukele da poder a la diáspora y debilita a la oposición

Las reformas, que son vistas como un intento de reforzar al partido gobernante en el camino rumbo a las elecciones programadas para febrero de 2027, fueron aprobadas sin un estudio ni análisis previo y una de ellas -la de dar representación parlamentaria a los salvadoreños en el extranjero- fue propuesta por el presidente Bukele.

Una mayor votación de los salvadoreños en el extranjero podría variar la composición del Congreso, incluso dejando sin representación a la oposición, que únicamente tiene tres de los 60 diputados.

Una de las reformas asigna una circunscripción electoral a los salvadoreños en el extranjero, con lo que -matemáticamente- tendrían al menos dos diputados de los 60 que conforman este órgano.

Hasta el momento, la legislación electoral dicta que cada circunscripción debe tener al menos dos diputados asignados.

Los votos de los llamados "hermanos lejanos", hasta antes de la reforma, se sumaban automáticamente al departamento de San Salvador y con el cambio elegirán directamente a diputados propios en proporción a su peso en el padrón electoral y el número de representantes se asignará a partir del tamaño poblacional y del número de electores habilitados, como es con el voto local.

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De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el padrón electoral están registrados 960.928 salvadoreños que viven en el exterior, aunque la diáspora asciende a unos tres millones de personas, según cifras oficiales.

Esta reforma se aplicaría, según ha anunciado el TSE, a partir de las elecciones generales de febrero próximo.

La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), advirtió que reducir el número de diputados de cualquier departamento "es dejar sin representación a un grupo de esa población".

La mayoría de los salvadoreños en el extranjero viven en Estados Unidos y se han convertido en la principal fuente de envíos de remesas familiares que sostienen la economía del país centroamericano.

Estas remesas representan el 24 % del producto interior bruto (PIB) de El Salvador, lo que las convierte en la mayor fuente de divisas del país, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

En las elecciones generales de 2024, el TSE registró 215.262 votos desde el exterior en modalidad de voto remoto por internet de un padrón de 741.094 personas, el 11,93 % del padrón electoral. Esta cifra es superior a la cantidad de electores registrados para 13 de los 14 departamentos.

El nivel de participación en el exterior en las votaciones por diputados en 2024 llegó al 32,47 %, mientras que en El Salvador fue de 52,02 %.

Paralelo a esta reforma, los diputados de Nuevas Ideas modificaron el artículo 208 de la Constitución, que hasta antes de esta enmienda establecía que tres de los cinco magistrados del TSE eran escogidos de entre las ternas que presentaban los tres partidos que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones.

Esta conformación permitía que al menos dos magistrados fuesen escogidos por el Congreso de entre las propuestas de los partidos que perdieron las elecciones y uno por el partido gobernante, que era el presidente del organismo.

La nueva redacción establece que la convocatoria para elegir a los tres magistrados será pública y que una comisión de diputados escogerá y propondrá al pleno a los candidatos para su votación "sin ningún tipo de cuota partidaria" y basándose en la "meritocracia".

Los otros dos magistrados se seguirán escogiendo de las propuestas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta enmienda estaría dejando sin representación a la oposición en el TSE, con lo que únicamente le quedarían los espacios en los concejos municipales.