Decomisan 1.295 paquetes de cocaína y marihuana en dos narcolanchas en aguas dominicanas

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves que en las operaciones en las costas de Pedernales, en un primer caso las autoridades, apoyadas por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), confiscaron 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana.

De manera simultánea, las unidades lograron neutralizar una segunda embarcación con otros 836 paquetes de presunta marihuana y 56 de cocaína, totalizando 892 paquetes, indicó la agencia antidrogas en un comunicado.

El Ministerio Público y la DNCD "han iniciado una profunda investigación para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional y establecer la posible vinculación de otros individuos, a fin de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia", precisó la nota.

En lo que va de año, las autoridades dominicanas han decomisado más de 15 toneladas de drogas.

Además, en 2025, decomisaron 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en una lucha "sin precedentes" contra estas estructuras del crimen organizado, de acuerdo con la DNCD.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

República Dominicana forma parte del "Escudo de las Américas", una coalición para combatir el narcotráfico impulsada este año por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a varios presidentes latinoamericanos.

En este contexto, desde agosto de 2025, los EE.UU. llevan a cabo una operación de ataques contra lanchas rápidas, que supuestamente transportan droga, que salen desde países ubicados al sur de los Estados Unidos y que el Gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país.