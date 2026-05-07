Defensoría venezolana pide investigar muerte de preso político tras denuncia desaparición

"Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia", dijo la Defensoría en un comunicado publicado en Instagram.

La institución indicó que "este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país" para poder avanzar hacia una "garantía efectiva de los derechos humanos".

Quero estaba detenido desde enero de 2025 y, según datos de la ONG Foro Penal, el "motivo aparente" de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.

Su madre, Carmen Navas, llevaba meses denunciando la detención y la desaparición forzada de su hijo, pero fue hasta este jueves que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero.

A través de un comunicado, la cartera de Estado indicó que Quero se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

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Según el texto oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

El ministerio aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal".

El líder opositor Edmundo González Urrutia y partidos opositores han exigido al Gobierno responder por la muerte del preso político.

Según Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, pese a haberse aprobado una de ley de amnistía el pasado febrero como parte del "nuevo momento político" que promueve la presidenta encargada Delcy Rodríguez.