EE.UU. e Irán elevan tensión con intercambio de ataques, tras 29 días del alto el fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que las fuerzas de su país resultaron ilesas, mientras que Teherán denuncia una violación del alto el fuego decretado hace 29 días por el propio mandatario republicano.

Cuando el alto el fuego decretado por Trump el 8 de abril está a un día de cumplir un mes de vigencia, las fuerzas armadas norteamericanas e iraníes se vieron envueltas en un intercambio de fuego donde ambos bandos culpan al otro de haber iniciado la agresión; en un acto que contradice los supuestos avances de conversaciones hacia un acuerdo de paz.

"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (...) Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Previamente el Comando Central estadounidense había comunicado que atacó centros de "mando y control e instalaciones militares iraníes, como respuesta a un ataque de misiles, drones y embarcaciones rápidas de parte de Teherán en contra de sus tres buques destructores, USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason, mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

"Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!", sentenció el mandatario.

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El Ejército de Irán denunció la madrugada de este viernes que Estados Unidos violó el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní, y aseguró haber lanzado a su vez andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, portavoces del Cuartel Central General Jatam al Anbiya informaron que el ataque se produjo contra un petrolero iraní que se alejaba de la costa de la república islámica para dirigirse hacia el estrecho de Ormuz en las aguas de la región de Jask, y contra otro barco que precisamente estaba atravesando el estrecho cerca del puerto de Fuyaira en Émiratos Árabes Unidos (EAU).

Además, según el Ejército iraní, EE.UU. también lanzó ataques "en cooperación con países de la región" contra "zonas civiles" en la costa de Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.

Luego del intercambio de fuego, Trump defendió ante la cadena ABC que el alto el fuego "sigue vigente" y que solo se había tratado de un "golpecito de amor".

Sin embargo, el mandatario, en su cuenta de Truth Social, amenazó con atacar con mayor fuerza militar y violencia a Teherán si Irán no firma un acuerdo con prontitud.

El republicano celebró que los tres buques de las fuerzas armadas de su país resultaron ilesos y que se reincorporaron al bloqueo naval que mantiene vigente sobre la república islámica, como medida de presión para forzar a Irán a un acuerdo.

El nuevo incidente de violencia deja un halo de incertidumbre sobre las posibilidades reales de que ambas partes logren concretar conversaciones de paz, pese a que 24 horas atrás Trump insistió en la Casa Blanca con que el diálogo iba por buen camino.

Después de las agresiones, Trump fue abordado por periodistas en la Casa Blanca e insistió en que han retomado las negociaciones con Teherán luego de lo sucedido, porque a su criterio los iraníes desean un acuerdo mucho más que él.

Finalmente, dijo que el alto el fuego sigue vigente a pesar de los ataques: "Sí, así es. Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla".