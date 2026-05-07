El activista Saif Abukeshek se encuentra "físicamente débil, pero mentalmente fuerte"

Issa ha sido informada de estos detalles mediante una llamada telefónica, hacia las 11:00 de este jueves (09.00 GMT), con el cónsul de España en Tel Aviv, quien ha vuelto a contactar con Abukeshek, que fue trasladado a Israel junto al activista brasileño Thiago Ávila tras ser arrestados en aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la Global Sumud Flotilla.

"Mi marido está en huelga de sed desde ayer para escalar su protesta contra su detención ilegal y por la forma en la que lo tratan desde su captura. Está físicamente débil, pero mentalmente fuerte y muy enfadado", ha subrayado Issa, quien sostiene que Abukeshek, residente en Barcelona, empieza a tener bajos niveles de azúcar en sangre.

Asimismo, ha asegurado que su marido sufre "amenazas a su vida y a la de sus familiares" en los interrogatorios que recibe por parte de las autoridades israelíes, que "duran horas -incluso durante la noche- y siempre con las mismas preguntas".

"Siempre lleva los ojos vendados cuando lo sacan de la celda, que es muy fría y tiene una luz muy intensa, lo que le impide dormir y le hace estar desorientado", ha recalcado Issa.

Más de una semana después de la detención de su marido, Issa dice estar "muy preocupada y enfadada por cómo le están tratando y las amenazas que recibe", por lo que ha instado a la ciudadanía a movilizarse y a los gobiernos a "responder ante esta detención ilegal".

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Preguntada sobre la respuesta del Gobierno de España, Issa ha agradecido la reunión mantenida este martes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; un encuentro que ha calificado de "positivo" porque le expresó que haría "todo lo posible" para traer de vuelta a su marido.

Sin embargo, ha reclamado una respuesta más contundente por parte de la Unión Europea: "Deben realizar acciones para frenar a Israel. No es suficiente con sacar a mi marido de la cárcel. Después de la intercepción de Israel (de la flotilla) cerca de Grecia, la siguiente puede ser en Barcelona".

Mientras tanto, Issa mantiene regularmente un contacto telefónico con el personal del gabinete del ministro Albares para estar actualizada sobre el estado de su marido, y tiene previsto volver a hablar con ellos antes de que acabe el día "manteniendo siempre la esperanza".

Abukeshek y Ávila, los dos únicos activistas conducidos a Israel de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales (el resto fueron desembarcados en las costas griegas), se enfrentan a una investigación de los servicios de inteligencia internos israelíes (Shin Bet) sobre varios delitos, algunos de terrorismo.

Se trata de la primera vez que se imputan delitos penales a detenidos de una flotilla rumbo a la Franja de Gaza, que hasta el momento solo se habían enfrentado a procedimientos administrativos de expulsión del territorio israelí.