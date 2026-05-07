El brent cae casi un 5 % con el barril en 96,37 dólares, por debajo del mínimo de ayer

A las 15:00 horas (13:00 GMT) de este jueves, el brent, referente en Europa, cede un 4,85 %, y el barril se encuentra en 96,37 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registra una caída del 5,25 %, hasta los 90,09 dólares el barril.

EE.UU. ha planteado a Irán un memorándum de entendimiento de una sola página que, según indicaron fuentes indirectas a medios de comunicación, contempla una moratoria nuclear que mantendría vivo el programa atómico iraní, junto con un levantamiento gradual de las sanciones.

En caso de aceptarse el memorándum, ambas partes se concederían un periodo adicional de 30 días para concretar y desarrollar las líneas maestras del acuerdo, según algunos de los detalles que se han ido filtrando del mismo.

El brent abrió este jueves con una leve subida para posteriormente ir aumentando sus descensos, después de que ayer cerrara con un descenso del 7,83 %, aunque llegó a caer durante la sesión cerca del 12 %, hasta los 96,75 dólares.

Por su parte, el precio del gas natural TTF registra una moderada caída del 0,69 % con el megavatio/hora a 43,6 dólares.