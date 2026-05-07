El brent cae un 1,19 %, hasta los 100 dólares, pendiente de un posible acuerdo EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, descendió un 1,19 % hasta los 100,06 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implica una diferencia de 1,21 dólares a la baja respecto de la última sesión, cuando acabó en 101,27 dólares.

El brent siguió con su tendencia bajista por tercer día consecutivo, si bien durante la sesión llegó a alcanzar mínimos de 96 dólares y repuntó hasta superar los 100 hacia el final de la jornada ante la incertidumbre que rodea al conflicto en Oriente Medio.

Por un lado, el mercado es optimista ante un posible acuerdo próximo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo actúa con cautela después de que algunas informaciones indicasen que Washington estaría considerando reiniciar las operaciones para escoltar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, que sigue cerrado.

"Los inversores se mantuvieron a la expectativa mientras Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a la propuesta de acuerdo de paz. De concretarse el acuerdo, podría reabrirse el estrecho de Ormuz y aliviar el conflicto regional", escribió hoy en su boletín el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada.