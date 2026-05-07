El escritor Sergio Ramírez candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española

La candidatura de Ramírez fue la única presentada al pleno, indicaron a EFE fuentes de la RAE.

Los siguientes pasos serán la lectura de los elogios y méritos de Ramírez, que se efectuará en el pleno del 14 de mayo, que se celebrará de forma extraordinaria en la ciudad de León (norte de España), y la votación final, el 21 de mayo.

Esa votación es secreta y requiere, como mínimo, mayoría absoluta de votos, según los estatutos de la RAE.

La presentación de candidaturas debe estar avalada por un mínimo de tres académicos. La de Ramírez fue respaldada por el exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez -Premio Cervantes 2023- y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

El autor de novelas como 'Margarita está linda la mar' (Alfaguara, 1998), además de periodista y expolítico, tiene la nacionalidad española desde 2018 y reside en España, después de que en 2023 el gobierno de Daniel Ortega le despojó de su nacionalidad nicaragüense por su oposición al régimen.

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Ramírez, ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo de este año, es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea.

Fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979 y vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después.

La RAE tiene un total de 46 sillas académicas. Actualmente, además de la L, está vacante la letra o, cuyo anterior titular fue el arquitecto Antonio Fernández de Alba.