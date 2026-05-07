El Faro denuncia la intervención de bienes de socios por el Gobierno salvadoreño de Bukele

"Determinado a silenciar al periodismo independiente, el régimen de Nayib Bukele ha cruzado otra línea roja en su ataque contra El Faro, interviniendo bienes personales de sus socios", apuntó el medio de investigación difundido en un comunicado.

En la nota detalló que entre febrero y abril de 2026 se "congeló dinero en una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora de El Faro".

"En términos fiscales, se trata de una 'anotación preventiva', es decir una reserva de bienes individuales, a manera de garantía de pago, contra las eventuales deudas de una empresa", acotó el medio y añadió que "es el más reciente episodio de una larga persecución fiscal contra este medio, que empezó en 2020 cuando Nayib Bukele dijo en cadena nacional que 'tienen una investigación por lavado de dinero seria'".

Según El Faro, "bajo órdenes" de Bukele "el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode" y que "al no poder sustentar la acusación presidencial de lavado de dinero en ninguna de las auditorías, Hacienda cambió la acusación a evasión de impuestos, en los cuatro ejercicios auditados".

"Hemos apelado cada una de estas conclusiones y demostrado que no se sustentan. Pero es muy difícil defenderse en un sistema judicial cooptado como el de El Salvador. Ahora la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio", acotó en el comunicado.

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El Faro denunció que "todo el proceso ha sido irregular desde sus inicios" y que Hacienda "violó la ley para fiscalizar los ejercicios 2014 y 2016, porque ya había caducado el período para hacerlo".

El medio lamentó que, a pesar de que "no hay ninguna sentencia definitiva de las cuatro auditorías, han procedido a la paralización de bienes personales".

"No podemos, pues, considerar las conclusiones de los auditores como errores de procedimientos, sino como un elemento más en la larga lista de acosos, seguimientos, intervenciones, ataques y campañas de desprestigio contra nosotros por el periodismo que hacemos", acotó.

De acuerdo con el medio, los "ataques del gobierno de Bukele contra El Faro SIEMPRE ocurren tras publicaciones de este medio sobre sus pactos mafiosos, su corrupción, su interés en concentrar todo el poder para sí mismo y sus círculos cercanos; y los efectos que esto tiene en la población salvadoreña".

Por su parte, el Gobierno salvadoreño no ha reaccionado a las acusaciones, algo que no suele hacer de manera oficial.

En abril de 2023, El Faro anunció que su estructura administrativa y legal se mudaba a Costa Rica tras 25 años en El Salvador, país en el que, según se indicó en ese momento, el medio continuaría haciendo periodismo, debido a la "falta de condiciones para seguir operando" en territorio salvadoreño.

El Faro también señaló este jueves que ha pasado un año desde que parte de su personal salió al "exilio forzado".

Reportes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) indican que solo en 2025 salieron del país 43 periodistas por "razones de acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo ante el temor de una posible captura arbitraria".