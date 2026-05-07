El Gobierno británico convoca al embajador chino tras un caso de espionaje a disidentes

En un comunicado recogido por medios británicos, el 'número dos' del Foreign Office (Ministerio británico de Exteriores), Dan Jarvis, dijo: "Las actividades de estos hombres por cuenta de China son una infracción de nuestra soberanía y nunca serán toleradas", y por ello justificó la convocatoria del embajador.

"Seguiremos pidiendo cuentas a China y haciéndole frente directamente por las acciones que ponen en riesgo a nuestro pueblo y nuestro país", razonó Jarvis.

La convocatoria al diplomático se produjo al conocerse el veredicto de un jurado de declarar culpables a dos británicos de origen chino.

Uno de ellos trabajaba en el servicio de inmigración y tenía acceso a los datos de todos los inmigrantes, lo que aprovechaba para localizar a disidentes hongkoneses en el Reino Unido -a los que llamaba 'cucarachas'- y enviar esos datos a Pekín con ayuda de otro compatriota también binacional.

No es la primera vez que se detectan casos de espionaje pro-China en el Reino Unido: el pasado año, tres hombres fueron detenidos por actividades en favor de Pekín. Entre ellos estaba el esposo de una diputada del Partido Laborista (gobernante).

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La construcción actual de una megaembajada china en el centro histórico de Londres, que será la mayor de Europa, también ha generado una enorme polémica tras la aprobación del proyecto en enero, entre preocupaciones de seguridad por su proximidad a cables de comunicación sensibles y su ubicación, a escasos metros de la City y otros centros de poder.