El Parlamento de Islas Salomón destituye a su primer ministro en plena crisis política

Manele perdió la votación por 26 votos frente a 22, con dos ausencias, en la Cámara de 50 escaños, después de varias semanas de incertidumbre política y de la salida de diputados y ministros de la coalición gubernamental, conforme a la retransmisión en directo de la sesión parlamentaria a través de las redes sociales.

El mandatario permanecerá en funciones hasta que el gobernador general, David Tiva Kapu, formalice su salida y se elija a un nuevo jefe de Gobierno.

Las Islas Salomón, un archipiélago de unos 700.000 habitantes situado al noreste de Australia, han adquirido relevancia estratégica en los últimos años por la creciente pugna de influencia entre China y las potencias occidentales en el Pacífico.

Manele, quien llegó al poder en mayo de 2024 tras suceder a Manasseh Sogavare, heredó una política exterior marcada por el acercamiento a Pekín iniciado por su antecesor.

Precisamente, el dirigente destituido fue ministro de Exteriores (2019-2024) durante el gobierno de Sogavare y fue el artífice de varios de los pactos que vincularon al gobierno salomonense y chino.

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En 2019, el país rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos oficiales con China, una decisión que alteró el equilibrio regional y generó preocupación en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La firma en 2022 de un acuerdo de seguridad entre Honiara, su capital, y Pekín incrementó esas inquietudes, ante el temor de que China pudiera ampliar su presencia militar en una región considerada estratégica para Camberra y Washington.

La actual crisis política se agravó en marzo, cuando una decena de ministros y parlamentarios abandonaron la coalición oficialista y se unieron a la oposición, alegando pérdida de confianza en el Gobierno.

La oposición acusó además a Manele de retrasar deliberadamente la convocatoria parlamentaria para evitar la moción de censura.

Antes de la votación, el mandatario defendió su gestión y cuestionó la intervención judicial que obligó a convocar la sesión parlamentaria, al considerar que podría generar inestabilidad institucional en el país.