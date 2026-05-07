El partido de Le Pen niega irregularidades en uso de fondos de UE para cursos

"Estas prestaciones de formación en medios fueron realizadas bajo las normas del Parlamento Europeo, validadas por los servicios del Parlamento Europeo, sobre temas europeos y con varios eurodiputados de la delegación del RN durante el mandato 2019-2024, incluido Jordan Bardella", afirmó el partido en un comunicado.

El partido nacionalpopulista añadió que estas formaciones en medios se interrumpieron "debido al inicio de la campaña presidencial de 2022", en las que Marine Le Pen era candidata y Bardella pasó a presidente interino del RN.

La Fiscalía Europea abrió la investigación tras analizar la denuncia de la asociación AC Anti-Corruption a finales de 2025 por una acusación de desvío de fondos públicos por parte del RN.

De acuerdo con esta asociación, los fondos para la formación en medios ('media training', en inglés) se habrían usado no para el conocimiento sobre la actualidad europea y sí para preparar las presidenciales francesas de 2022.

Bardella ya presentó una denuncia por calumnia contra AC Anti-Corruption.

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Esta investigación sucede a dos meses de que se resuelva el recurso de Marine Le Pen por su condena a 5 años de inhabilitación y cuatro de cárcel por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo (PE) a la hora de contratar a asistentes parlamentarios del RN (antes Frente Nacional, FN), que habrían trabajado para el partido y no para tareas en el PE.

Una confirmación de la inhabilitación dejaría a Le Pen fuera de las presidenciales de 2027, abriendo la puerta para que se presentarse Bardella, de 30 años.