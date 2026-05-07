El secretario de Economía de México aborda en Canadá la revisión del T-MEC

En un evento celebrado este jueves, en el que también participó el ministro canadiense encargado de las relaciones comerciales con EE.UU., Dominic LeBlanc, Ebrard afirmó que México busca "nuevas oportunidades" con Canadá no solo para este año, sino "para los próximos 20 o 50 años" en un mundo que, dijo, cambia rápidamente "geopolítica y tecnológicamente", así como en la forma en que operan las empresas.

El secretario mexicano subrayó que México quiere acercarse a países con "valores similares", instituciones económicas compatibles y socios comerciales fiables, en una referencia implícita a la necesidad de reforzar las cadenas de suministro regionales ante los problemas que la economía mundial ha sufrido en el último lustro aunque sin mencionar el T-MEC.

LeBlanc, por su parte, defendió que Canadá y México son socios comerciales y de inversión "fiables" y aseguró que la revisión del T-MEC debe servir no solo para reafirmar los beneficios del tratado trilateral con Estados Unidos, sino también para adaptarlo "a las realidades de hoy y a los desafíos globales de los próximos años".

"Podemos hacer de Norteamérica la región más competitiva, dinámica y resiliente del mundo", dijo el ministro canadiense, que vinculó la visita mexicana con la misión comercial que Canadá realizó a México en febrero, en la que participaron unas 400 empresas canadienses y se celebraron más de 1.700 reuniones de negocios.

LeBlanc también reveló que durante la cena que compartió la noche del miércoles con Ebrard, los dos ministros hablaron de "algunos de los desafíos que las economías de México y Canadá están encarando".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La revisión del T-MEC se perfila como uno de los asuntos económicos más sensibles para los tres países norteamericanos.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sustituir el T-MEC por acuerdos bilaterales con México y Canadá son el principal temor para Ottawa.

Para LeBlanc, la revisión del tratado "ofrece enormes oportunidades", no solo para reafirmar "los beneficios" del acuerdo, sino también para aprovechar su existencia y "asegurar que responde a las realidades de hoy en día y a los desafíos globales de los próximos años".

En marzo, Estados Unidos y México iniciaron conversaciones preparatorias para la revisión conjunta del acuerdo, con énfasis en reducir la dependencia de importaciones externas a la región, reforzar las reglas de origen y fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro.

Canadá y México han intensificado en los últimos meses sus contactos bilaterales en el marco del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, que prevé más cooperación en comercio, inversiones, energía, salud, biomanufactura, puertos, innovación, minería sostenible, agricultura y cadenas de suministro.

Según datos del Gobierno canadiense, el comercio bilateral de mercancías entre Canadá y México alcanzó más de 56.000 millones de dólares canadienses en 2024, y México es el tercer mayor socio comercial de Canadá por país, solo por detrás de Estados Unidos y China.