El Tribunal Supremo de España estudiará si paraliza la regularización de inmigrantes

El TS analizará las medidas cautelares solicitadas por Madrid, Vox y algunas organizaciones ultraconservadoras para que se paralice el procedimiento mientras se resuelve el fondo del asunto, algo a lo que se opone la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El alto tribunal ya rechazó hace semanas la medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y Verdad histórica para frenar la regularización, al entender que no se acreditaba que existiesen circunstancias de especial urgencia para ello.

Las autoridades de Madrid argumentan que la norma de regularización "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos "sin articular mecanismo alguno" de financiación o provisión de medios para auxiliar a las regiones.

También Vox cree que se producirá un colapso de los servicios públicos, más dificultades en el acceso a la vivienda, muy encarecida durante los últimos años en España, y más inseguridad ciudadana.

El Gobierno español ha abierto un procedimiento para regularizar al menos a medio millón de personas que residan en España desde antes del pasado 1 de enero y a solicitantes de asilo que lo hayan pedido antes de esa fecha, siempre que acrediten un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.

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Hasta ahora, unos 200.000 inmigrantes han solicitado la regularización en el plazo de dos semanas, según la secretaria de Estado (viceministra) de Migraciones, Pilar Cancela.