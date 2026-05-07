El WTTC estima que el turismo en Oriente Medio pueda recuperarse de la guerra en 2 meses

"El año pasado, Oriente Medio rompió récords" en el sector turístico, afirmó la también consejera delegada de la organización que representa al sector privado global de esta industria, quien añadió que este año "no va a ser mejor que el pasado, pero la cuestión es cómo de rápido se va a recuperar".

Según la mexicana, la recuperación podría tardar "mínimo dos meses", siempre que haya una firma de paz que termine con el conflicto iniciado el 28 de febrero.

La zona del golfo Pérsico se ha visto directamente afectada por las hostilidades dado que Irán respondió a los ataques estadounidenses e israelíes lanzando acciones contra sus vecinos, especialmente contra Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ante la cuestión de si Dubái, consolidado como uno de los destinos turísticos más populares del mundo con casi 19,6 millones de visitantes en 2025, ha "perdido" este año turístico, la mexicana no cree que se "haya acabado", aunque sí definitivamente ha sufrido un impacto, ya que -en su opinión- EAU ha hecho "muy buen trabajo" desde el inicio de la crisis.

Asimismo, según Guevara, el aeropuerto de Dubái -que ha sido reiteradamente el más transitado del mundo y que en 2025 marcó un nuevo récord con 95,2 millones de pasajeros- está abierto al 60 % de capacidad.

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La ejecutiva mexicana realizó estas declaraciones en el marco del Programa de Liderazgo Global del WTTC, que se celebra por primera vez en un crucero mientras transita por el canal de Suez (Egipto) y se prolonga hasta mañana, viernes.

La cita tiene como pilar la recuperación de esta nueva crisis mundial, agudizada por el aumento del precio del crudo por el ahora doble bloqueo (iraní y estadounidense) en el estrecho de Ormuz.

Este jueves participaron importantes personalidades, como el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012); el exmandatario argentino Mauricio Macri (2015-2019) y el ex primer ministro italiano Matteo Renzi (2014-2016).

Se prevé que mañana intervenga Nick Adams, el enviado especial estadounidense para Turismo y que fue nombrado el pasado marzo por el presidente Donald Trump, siendo la primera vez que participa en un foro internacional desde que ocupó el cargo.

En 2025, Oriente Medio experimentó un fuerte crecimiento en el sector de viajes y turismo, con una expansión del 5,3 %, superando el promedio mundial del 4,1 % y consolidando la posición de la región como uno de los mercados turísticos "más dinámicos del mundo", de acuerdo con cifras publicadas por WTTC el pasado abril.

De hecho, esta industria de la región contribuyó con 385.800 millones de dólares al PIB en 2025, generando 7,1 millones de empleos, siendo Arabia Saudí "la mayor economía del sector de la región, con un PIB de 178.000 millones de dólares y el 46 % del total de la economía de viajes y turismo de Oriente Medio".

A Arabia Saudí -que se abrió al turismo internacional en 2019 tras décadas de hermetismo- le sigue precisamente EAU, cuyo sector de viajes y turismo alcanzó un PIB de 68.500 millones de dólares en 2025.

Sin embargo, Guevara apuntó que el conflicto en Oriente Medio ha provocado "600 millones de dólares de pérdidas en el gasto de visitantes internacionales".

Asimismo, hay "menos asientos", es decir hay una "falta de oferta" en Oriente Medio, región que recibe un 5 % de las llegadas internacionales a nivel global, aunque el porcentaje aumenta a 14 % en lo que se refiere a conexiones aéreas, dado que sirve como 'hub' entre Oriente y Occidente.

Otro gran problema es el fuerte aumento, "incluso el triple", del precio del queroseno, que "sube más rápido que el petróleo".

Por ejemplo, el pasado 20 de febrero su precio era de 95,95 dólares el barril, mientras que el 1 de mayo era de 181,22 dólares, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés).

Guevara concluyó que en una situación así "todo el mundo pierde", sobre todo a medio y largo plazo, aunque en un primer momento algunos países, como Turquía o Egipto, se vieran beneficiados de algún modo por la crisis debido a los desvíos de rutas aéreas, al tener que cerrar los países del Golfo sus espacios aéreos por los ataques iraníes.