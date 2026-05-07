En territorio ruso murieron 85 niños desde el inicio de la guerra en Ucrania, según Rusia

Las autoridades también incluyen en estas cifras los territorios conquistados desde el inicio de la guerra en 2022, así como el área de la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

Al mismo tiempo, Lvova-Belóva acusó a Ucrania de retrasar los procesos de reunificación familiar de niños que se encuentran en Ucrania con sus familias que se encuentran en Rusia.

"La parte ucraniana está retrasando en varios casos el proceso de regreso de los niños con sus familiares en Rusia, al no tomar todas las medidas administrativas posibles", señala un informe citado por TASS.

La responsable también subrayó que el proceso de reunificación familiar se realiza con fin humanitario y se lleva a cabo en ambas direcciones.

La Oficina del Defensor del Pueblo para la Infancia mantiene una base de datos de niños desaparecidos y ha establecido un canal de comunicación con la parte ucraniana, lo que permite tramitar cada solicitud, aseguran.

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Anteriormente, Lvova-Belóva señaló que con su participación directa 30 niños se reunieron con sus familiares en Rusia, mientras que otros 141 se reencontraron con sus familias en Ucrania y terceros países.

La Corte Penal Internacional emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, a raíz de la deportación y desplazamiento ilegal a Rusia de niños desde las áreas ocupadas por el ejército ruso en territorio ucraniano, tarea comisionada por Lvova-Belóva, contra quien también está ejecutada la orden de arresto.

Lvova-Belóva, nacida en 1984, asumió su cargo tan solo tres meses antes de empezar la guerra de Ucrania en febrero de 2022.