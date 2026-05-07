España convoca al embajador de Irán y exige la liberación de la nobel de la paz iraní

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró este jueves que sigue "con especial preocupación" la situación de Mohammadi, "gran defensora de los derechos de las mujeres, que se encuentra en estos mismos momentos en críticas condiciones de salud tras el empeoramiento de su estado en la cárcel".

"Es imprescindible que reciba la atención médica necesaria, pero sobre todo exigimos a las autoridades iraníes su inmediata liberación. Por eso les informo que esta mañana hemos convocado al embajador de Irán en Madrid para trasladarle exactamente esto", dijo el canciller español durante una comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue detenida otra vez en diciembre pasado y condenada a siete años y medio de prisión, en una nueva sentencia contra la activista.

Esta semana se conoció que la iraní se encuentra "entre la vida y la muerte" y precisa de tratamientos urgentes después de que su estado de salud se haya degradado de forma importante.

Condenada a seis años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional, según las autoridades iraníes, Mohammadi ha perdido 20 kilos en prisión y tiene dificultades para expresarse, según la letrada, que exigió que sea tratada por un equipo médico competente.

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La protesta del jefe de la diplomacia española se produjo un día después de que convocara también a la máxima responsable de la Embajada de Israel, en ese caso para exigir la inmediata liberación del activista de la Flotilla hispano palestino, Saif Abukeshek, que permanece apresado y en huelga de hambre junto al brasileño Thiago Ávila.