Estados Unidos inicia una revisión de los consulados de México en el país, según CBS News

La revisión podría llevar al Secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar ordenar el cierre de algunas de estas oficinas diplomáticas, de acuerdo con la fuente del DOS citada por la cadena.

La medida formaría parte de un esfuerzo más amplio para alinear la política exterior de los Estados Unidos con las prioridades del Gobierno del presidente Donald Trump.

El anuncio se da en medio de las tensiones crecientes entre Ciudad de México y Washington, luego de que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, advirtiera de posibles imputaciones contra altos cargos mexicanos.

Las acusaciones de Washington forman parte de una solicitud dirigida al Gobierno mexicano para la detención urgente de diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador, Rubén Rocha Moya, por presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

A esto se suma la muerte, el mes pasado, de dos funcionarios estadounidenses que supuestamente trabajaban para la CIA en territorio mexicano sin conocimiento del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

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México tiene su red consular extranjera más extensa en los Estados Unidos, con oficinas que brindan servicios de documentación y asistencia legal a millones de ciudadanos mexicanos que residen en su vecino del norte.

Según el Centro Pew, para el periodo 2024-2025, aproximadamente cuarenta millones de personas de origen mexicano residían en los Estados Unidos.