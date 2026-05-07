Ferrovial gana 197 millones de euros en el primer trimestre, un 60 % menos

Ferrovial publicó sus cuentas al cierre de la bolsa en Estados Unidos, en las que no incluye el dato de beneficio o pérdida neta, sino el beneficio operativo, así como el resultado bruto y neto de explotación ajustados (ebitda y ebit ajustados).

El ebitda ajustado ascendió a 321 millones de euros en el primer trimestre, un 4 % más interanual, mientras que los ingresos sumaron 2.098 millones de euros, un 2 % más, principalmente procedentes de los segmentos de construcción y autopistas, según el documento financiero.

El ebit ajustado se situó en 198 millones de euros, uno menos que en el mismo tramo de 2025.

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, indicó en un comunicado que la empresa registró un incremento de ingresos en todas sus autopistas en Norteamérica y sigue progresando en proyectos clave como la nueva terminal del aeropuerto JFK de Nueva York.

El segmento de construcción ingresó 1.625 millones de euros; el de autopistas 336 millones; el de energía 118 millones y el de aeropuertos 5 millones.

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La nueva terminal 1 del JFK se encuentra completada al 87 % y ha conseguido 30 compromisos con aerolíneas, detalla el documento.

"Vemos una cartera de productos atractiva en regiones de EE.UU. de alto crecimiento y crecientes oportunidades para colaboraciones público-privadas", agregó.

Ferrovial cerró el primer trimestre con una liquidez de 5.500 millones de euros y una deuda neta consolidada de 1.200 millones, excluyendo proyectos de infraestructura en ambos casos.