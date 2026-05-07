Georgia espera descongelar relaciones con EEUU con visitas del Departamento de Estado

"Tendremos la posibilidad de debatir a fondo el estado actual de las cosas y definir los planes futuros", adelantó la ministra de Exteriores georgiana, Maka Bochorishvili, en declaraciones al canal de televisión Imedi, al señalar de que Georgia "espera edificar relaciones más positivas que antes con Estados Unidos".

Las relaciones entre Washington y Tiflis comenzaron a deteriorarse en 2024, cuando la Administración Biden acusó a Georgia de "apartarse de la democracia" tras aprobar varias leyes criticadas por Occidente, como las llamadas ley de agentes y ley contra la propaganda LGBT.

"En el contexto de la reanudación de nuestra cooperación estratégica definiremos el formato y debatiremos los intereses bilaterales, tomando en consideración el papel de EE.UU. en nuestra región y a nivel global", añadió la jefa de la diplomacia georgiana.

Insistió que "Georgia está interesada en relaciones positivas entre los dos países que tengan en cuenta los intereses mutuos".

"Definiremos los puntos de contacto. Nos alegra mucho que por parte de Estados Unidos se estén dando determinados pasos para precisar su posición respecto a Georgia", zanjó.