Gobernadora de Nueva York aumenta presupuesto del estado con impuesto a viviendas de lujo

El acuerdo presupuestario, que aún debe ser aprobado por la Legislatura estatal, prevé recaudar unos 500 millones de dólares mediante un gravamen a propiedades valoradas en más de cinco millones de dólares cuyos propietarios no residen permanentemente en el estado, una medida que impactaría a unas 13.000 viviendas y apartamentos de lujo.

La iniciativa coincide con propuestas defendidas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha reclamado nuevos ingresos para enfrentar el déficit presupuestario municipal, estimado en 5.400 millones de dólares y que, según ha señalado, heredó de la administración del exalcalde Eric Adams.

Mamdani había pedido además modificar el Crédito Fiscal para Entidades de Transferencia (PTET, en inglés) para aumentar los ingresos de la ciudad, aunque esa propuesta no fue incluida en el acuerdo alcanzado entre Hochul y la Legislatura tras semanas de negociaciones.

El presupuesto estatal debía aprobarse originalmente antes del 1 de abril, pero las conversaciones se prolongaron por diferencias entre la gobernadora y los líderes legislativos sobre diversas prioridades fiscales y políticas.

Según Hochul, el acuerdo incorpora medidas destinadas a reforzar la protección de inmigrantes y limitar la cooperación de autoridades locales con agentes del ICE, en momentos en que varias llamadas "ciudades santuario" gobernadas por demócratas enfrentan demandas del Departamento de Justicia federal.

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El plan contempla restringir el uso de recursos estatales y locales para actividades de control migratorio, reforzar la protección en lugares sensibles como escuelas, bibliotecas, hospitales y centros de votación, y permitir acciones legales contra funcionarios federales por presuntas violaciones constitucionales vinculadas a operativos migratorios.

El anuncio se produce días después de un incidente en el barrio de Brooklyn, donde residentes protestaron por la detención de una persona por agentes de ICE dentro de un hospital, operativo que derivó en enfrentamientos y en la movilización de la policía local.

El acuerdo presupuestario incluye además una inversión de 1.700 millones de dólares para ampliar programas de cuidado infantil y educación preescolar, lo que elevaría el gasto total estatal en esas áreas a 4.500 millones de dólares en el próximo ejercicio fiscal.

También contempla medidas para reducir tarifas de seguros de automóviles, iniciativas ambientales y energéticas, programas para fomentar la construcción de viviendas y la eliminación del impuesto estatal sobre ingresos por propinas.

"Este presupuesto incluye cambios radicales para reducir costos, mejorar la seguridad pública, proteger a nuestras comunidades de la extralimitación federal e invertir en el futuro de las familias neoyorquinas", afirmó este jueves Hochul.