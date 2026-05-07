Gobierno de Venezuela confirma la muerte de un detenido buscado durante meses por su madre

A través de un comunicado, la cartera de Estado aseguró que Quero fue detenido el pasado 3 de enero de 2025 en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, y trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

"Luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m., falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar", dijo el Ministerio.

Asimismo, aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal".

"En este sentido el privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley", indicó.

En el comunicado, se informa que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inició una investigación el pasado 10 de marzo, cuando conoció el caso de Quero por redes sociales, donde se volvió ampliamente conocido y recibió apoyo de varias ONG de Venezuela, que exigieron respuestas para dar con el paradero del detenido.

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Agrega que la madre del arrestado fue citada dos días después por el CICPC y el 25 de marzo se recibió un "oficio del órgano de investigación solicitando información sobre la ubicación" de Quero, lo que dio inicio, añadió, al "proceso de revisión de expedientes para determinar su ubicación".

El Ministerio para el Servicio Penitenciario se puso a disposición para la revisión del caso ante las autoridades competentes.

El lunes, Carmen Navas exigió conocer el paradero de su hijo, de 51 años, y comprobar si se encontraba vivo, durante una rueda de prensa en compañía de la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en 2025.

Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el "motivo aparente" de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.

"Esta vinculación técnica parece haber sido el detonante para que el Estado lo señalara bajo cargos de gravedad, procesándolo por los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo", subrayó.

Asimismo, añadió que el caso había estado "marcado por la opacidad" y que el acceso a la información sobre el estado jurídico y físico de Quero había sido "sistemáticamente bloqueado".