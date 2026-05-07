Intercambio comercial entre Guyana y Brasil alcanza 1.000 millones de dólares en seis años

Así lo aseguró la embajadora brasileña en Guyana, Maria Cristina de Castro Martins, durante una entrevista radial en la noche del miércoles, donde ofreció detalles de los principales productos que exportan cada país mutuamente.

En la conversación, de Castro Martins describió el intercambio comercial, específicamente en los últimos cuatro años, como uno de "expansión significativa", mayormente por el aumento en los sectores económicos complementarios y de alta demanda como energía, minería y desarrollo de infraestructura.

La embajadora brasileña, a su vez, mencionó que los productos de mayor exportación de Brasil a Guyana son los insumos industriales, de los cuales el 80 % corresponde a maquinaria pesada, principalmente para la construcción, industrias extractivas, refinación y minería industrias, producción de petróleo y minería.

Estos datos económicos se discutirán el próximo 11 de mayo en un foro de inversiones e intercambios y la integración de Guyana en el bloque regional del Mercosur, en su capital, Georgetown, en colaboración con la Embajada de Brasil.

Según dijo también de Castro Martins, una delegación brasileña acudirá al foro para reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países e incentivar el diálogo en la integración de Guyana al Mercosur.

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Actualmente, Guyana ostenta un estatus asociado con el bloque.

De Castro Martins añadió que Brasil, en el foro, apoyará las discusiones entre los estados miembros del Mercosur y Guyana centradas en cómo el desarrollo de un acuerdo comercial equilibrado y mutuamente beneficioso ayudará a Georgetown a buscar esa integración.

"El foro de la semana próxima se celebrará para entender mejor las oportunidades de intercambio e inversión que el Mercosur puede ofrecer a los empresarios de Guyana", afirmó.

La embajadora resaltó además la ubicación geográfica de Guyana, como "una puerta de entrada al Caribe", y a Brasil como un puente hacia los mercados suramericanos, asegurando que ambas economías se mantienen firmes en su postura de mejorar la conectividad y diversificación del intercambio comercial.

"Necesitamos beneficiarnos de esta ubicación, la cual es bien estratégica para ambos países. Es momento de expandir y tener nuevas áreas de relaciones de intercambio", sostuvo.