Investigación revela posible plan de EEUU, Israel y Honduras contra gobiernos progresistas

El supuesto plan incluye difundir noticias falsas contra los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México, un extremo rechazado por autoridades hondureñas.

Detrás de esta investigación está el Diario Red en América Latina y el portal web Hondurasgate, que en varias publicaciones destapan supuestos planes de EE.UU. e Israel, con el apoyo de Honduras, para aumentar su influencia en la región.

La denuncia implica a Asfura -quien el miércoles cumplió 100 días en el poder-, al presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano; a la designada presidencial (vicepresidenta), María Antonieta Mejía, y al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Hernández recibió del presidente estadounidense, Donald Trump, el indulto el pasado 1 de diciembre, después de que en 2024 fuera condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico.

En uno de los audios, el expresidente Hernández le dice a Asfura que necesita que le envíe 150.000 dólares para la renta de un apartamento en Estados Unidos, en el que instalaría una oficina para poner una unidad de periodismo digital para publicar información sobre el exmandatario hondureño Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la petición de Hernández, Asfura -cuya candidatura fue respaldada públicamente por Trump- habría respondido que le haría una transferencia desde la cuenta de un amigo.

"A ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame, ¿qué vamos a hacer con eso, qué ganamos?", habría expresado Asfura, a lo que Hernández habría respondido: "vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras".

En la supuesta trama también es señalado el presidente de Argentina, Javier Milei.

"Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya", señala uno de los audios.

Petro, en una publicación en X cuando se publicó la investigación, denunció: "Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel".

Asfura, quien esta semana viajó a EE.UU. para reunirse con empresarios y estará el viernes en Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de ese país, Laura Fernández, no se ha referido hasta ahora al escándalo.

El presidente del parlamento hondureño sí reaccionó el miércoles con un mensaje en X, en el que indicó que una voz de los audios, que se le atribuye a él, es falsa, y que se trata de una "burda fabricación".

"No había querido referirme oficialmente al tema de los audios falsos que viene divulgando la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines. Para todos los hondureños que durante años nos han escuchado en entrevistas, foros y discursos, resulta evidente que esas voces no son las nuestras", indicó Zambrano.

Agregó que algunas voces "incluso fueron fabricadas con acento colombiano o nicaragüense. La burda fabricación de esta campaña es tan evidente que llega a ser cómica. Sin embargo, para poner punto final a esta ridiculez y evitar que nos sigan distrayendo de los verdaderos problemas de Honduras, el Congreso Nacional acaba de aprobar el envío de estos audios a laboratorios especializados en Estados Unidos".

"Una vez que tengamos los resultados del peritaje internacional, procederemos de inmediato a incoar las acciones legales correspondientes contra quienes han incurrido en delitos contra el honor de varios hondureños", subrayó.