Investigan a un senador que fue ministro de Bolsonaro por el escándalo del Banco Master

La acción, solicitada por la Corte Suprema, se enmarca en la quinta fase de la Operación 'Compliance Zero', que investiga un esquema de desvío de fondos desde el extinto Banco Master a través de negocios millonarios con créditos falsos.

La investigación señala que el senador Nogueira actuó como el "destinatario central" de ventajas indebidas a cambio de instrumentalizar su mandato parlamentario para favorecer intereses privados del principal investigado de la causa, el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, quien hoy se encuentra en prisión.

Según la determinación judicial, el texto de algunas de las propuestas presentadas por Nogueira al legislativo fueron elaboradas con la participación directa de integrantes del Banco Master para favorecer sus intereses financieros.

En noviembre de 2023, Vorcaro "ordenó que se retiraran de la residencia del senador unos sobres que contenían borradores de proyectos de ley de interés para el particular", los cuales pidió que sean llevados a una oficina para su revisión y luego, "ya procesados", fueron entregados de vuelta a un funcionario vinculado al parlamentario, según consta en la decisión judicial.

A cambio, el parlamentario habría recibido pagos mensuales, la adquisición de participaciones societarias con descuentos expresivos, el costeo de gastos personales y el uso de bienes de alto valor, además de indicios de recepción de dinero en efectivo.

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En el marco de la causa, a Nogueira se le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con los demás investigados de la operación, y también se decretó la detención por cinco días de Felipe Cançado Vorcaro, primo del dueño del banco Master, tras hallarse indicios de que intentó destruir pruebas durante fases anteriores de la operación.

Además, se le dio un plazo de 48 horas a Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, hermano del senador, y Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, a quien señalan como el encargado de la incorporación de efectivo al sistema financiero formal, para que entreguen sus pasaportes y se sometan a monitoreo electrónico con tobillera.

La justicia determinó la suspensión inmediata de las actividades económicas de cuatro empresas utilizadas como "extensiones de la organización criminosa" para el lavado de activos, entre ellas CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., vinculada al senador y a su hermano.

El escándalo ha salpicado a otros gobiernos regionales y a diversas autoridades, incluyendo magistrados de la Corte Suprema, parlamentarios y exdirectores del Banco Central.

De hecho, a inicios de abril, la Policía brasileña arrestó a Paulo Henrique Costa, expresidente del estatal Banco de Brasilia (BRB), a quien acusó de participar en una trama de lavado de dinero para el pago de sobornos que tendrían como destino agentes públicos.

Las diligencias policiales han dejado al descubierto la enorme red de contactos de Vorcaro entre las esferas más poderosas del país, con los que hizo negocios y fiestas, entre ellos el expresidente brasileño Michel Temer (2016-2018) y antiguos ministros de las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, según medios locales.