Joven de 17 años es arrestado por asesinato cerca de Times Square atribuido a reto viral

El menor fue arrestado el miércoles y acusado del apuñalamiento mortal de un hombre de 39 años identificado como Leónidas Baez en una calle cercana a la céntrica plaza de la Gran Manzana poco antes de la medianoche.

Según el diario New York Daily News y el canal CBS, el adolescente dijo a la Policía que estaba siguiendo un reto de TikTok que consiste en "molestar a adictos al crack", y junto a dos cómplices eligió aleatoriamente a la víctima, que aparentemente estaba durmiendo en la calle.

La Policía sigue buscando a los dos cómplices del joven, quien llevaba un bisturí encima en el momento de su detención este miércoles en Brooklyn y ha sido acusado de asesinato y posesión de armas.

Las autoridades dijeron al medio Gothamist que encontraron un video de cámaras de seguridad que muestra a Baez discutiendo con tres personas, pero el apuñalamiento no se ve en la imagen.

El fallecido era residente del estado de Massachusetts, y su familia indicó al Daily News que le gustaba viajar y estaba de paso por la ciudad.