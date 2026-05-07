La cinta paraguaya 'Narciso' abre el primer Festival de Cine Iberoamericano de Asunción

El propio Martinessi presentó en la noche de hoy la producción, que relata el camino de un joven que desafía a través de la música el conservadurismo de la Paraguay de inicios de la década de 1950.

"Era una Asunción oscura, que de a poco se sumergía en un proyecto autoritario que, finalmente, duró 35 años y cuyos ecos siguen hasta hoy", dijo Martinessi a EFE sobre la etapa histórica conocida en Paraguay como 'Stronato', en referencia a la dictadura de Alfredo Stroessner, en la que se ambienta la película.

Esta noche, cientos de personas se quedaron sin boletos para asistir al primer día del festival, que continuará hasta el próximo 20 de junio.

El filme de Martinessi, que ganó el Premio FIPRESCI en la Berlinale 2026, se exhibe hace cinco semanas en las salas del circuito comercial de una Paraguay que "necesita mucho" del cine, en palabras del realizador.

"Creo que necesitamos reflexionar sobre quiénes somos y sobre quiénes fuimos, esta es una película que tiene mucho que ver con la memoria (...), creo que la gente en Paraguay tiene ganas de conocerse más, mirar el futuro, entender el presente. Creo que Narciso habita ese lugar que la gente necesitaba en este momento", añadió.

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En tanto que la directora del Centro Cultural de la Embajada de España en Asunción y una de las organizadoras del evento, Laura Mesa, dijo a EFE que iniciar el festival con la proyección de Narciso "es casi un regalo" y una apuesta muy fuerte por el futuro de la muestra.

El festival proyectará otras 20 cintas en el Centro Cultural del Puerto, el Teatro Tom Jobim – de la Embajada de Brasil-, el Centro Cultural de España Juan de Salazar -más conocido como 'El Juande'- y el Cine Cañisá, un espacio centenario fundado en Asunción a inicios del siglo XX por el inmigrante catalán José Cañisá Solé.

La programación del evento contempla películas de España, México, Uruguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, y cuenta con el impulso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las embajadas de estas naciones acreditadas en el país suramericano.