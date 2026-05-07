La Fiscalía acusa de agresión al judío israelí que atacó a una monja francesa en Jerusalén

En la acta de acusación, a la que tuvo acceso EFE, se informa de que el agresor causó "hematomas en el rostro" y lesión en una pierna a la víctima.

La Fiscalía advierte que existe la posibilidad de que solicite "prisión efectiva" para Schreiber, tras ser acusado de agresión simple y agresión causante de lesiones por motivo de hostilidad religiosa.

El ataque se produjo cerca del Cenáculo de la Ciudad Vieja de Jerusalén y fue condenado por la Embajada de Francia en la ciudad, que pidió que "se haga justicia".

En un vídeo de una cámara de seguridad, verificado por la Policía israelí, se ve cómo la monja camina por una calle cuando un hombre con kipá y tzitzit (los flecos que llevan en la ropa los judíos practicantes) se acerca corriendo por la espalda y la tira al suelo, donde se golpea con fuerza la cabeza.

El hombre hace entonces ademán de marcharse, camina varios pasos dejando a la monja en el suelo, pero segundos después se da la vuelta y vuelve hacia ella para propinarle una patada, tras lo que un hombre interviene para pararle.

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El número de incidentes de acoso contra población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado en abril por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % de acoso en internet.