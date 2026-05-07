La Iglesia católica de Perú investiga a mediático sacerdote por presuntos abusos sexuales

La Diócesis de Lurín, en el sur de Lima, señaló que la investigación se hace "en cumplimiento de las normativas vigentes" y dispuso "la aplicación inmediata del protocolo establecido en el Motu Proprio Vos estis lux mundi (las normas para prevenir y combatir los abusos sexuales al interior de la iglesia), actuando con la debida diligencia para garantizar el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho".

También, precisó que la acusación "por presuntos actos contrarios al sexto mandamiento" ("no cometerás adulterio") ha sido presentada contra el sacerdote Omar Sánchez y que el obispo de Lurín, Carlos García, "ha dispuesto y viene ejecutando las medidas pertinentes, actuando con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el procedimiento, la tutela de los derechos de las partes y el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho".

"Por ende, reitera su solidaridad y el compromiso de actuar con fidelidad a las disposiciones eclesiales aplicables, asegurando la tramitación que demanda el presente caso", concluyó.

La denuncia de este caso fue revelada la semana pasada por la periodista peruana Paola Ugaz, conocida por haber sacado a la luz junto a su colega Pedro Salinas los abusos cometidos dentro del disuelto Sodalicio de Vida Cristina.

Sánchez, conocido por sus proyectos solidarios en el sur de Lima y por conducir un programa de entrevistas de contenido político, donde se hace llamar "el cura respondón", fue acusado por presuntos abusos sexuales cometidos supuestamente contra una persona adicta a las drogas, que fue acogida en el centro que gestiona para personas con necesidades de asistencia.

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Los hechos, que presuntamente tuvieron lugar entre 2019 y 2020 en la Asociación de las Bienaventuranzas que dirige Sánchez, fueron denunciados ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe por un familiar de la víctima que considera que el sacerdote supuestamente se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de su allegado para imponer una relación sexoafectiva.

El medio digital Epicentro TV buscó la semana pasada la versión de Sánchez frente a esta denuncia, pero el sacerdote señaló que respondería en los canales correspondientes y que, por recomendación de sus abogados, no haría declaraciones públicas mientras no conociese la identidad de la víctima.